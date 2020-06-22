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В Сети появилось архивное детское фото Кейт Миддлтон с отцом

Сегодня, 17:08

Редкий кадр опубликован в официальном Instagram герцогов Кембриджских

Вчера, 21 июня, в Украине и других странах отмечали День отца. Этот праздник каждый год выпадает на третье воскресенье июня. Королевская семья Великобритании, помимо этого дня, праздновала день рождения внука Елизаветы II принца Уильяма. О нем мы рассказывали здесь.

В честь Дня отца в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских были опубликованы их снимки с родителями.

На одном из фото принц Уильям запечатлен со своим отцом Чарльзом, а на втором кадре – малышка Кейт Миддлтон с папой – Майклом Фрэнсисом Миддлтоном. Сколько лет будущей жене принца Уильма не этом фото, не сообщается.

INSTAGRAM

В комментариях к посту поклонники герцогини отметили, что в детстве она выглядела просто копией маленькой принцессы Шарлотты.

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К слову, в публикации отмечается, что автором первого фото стала сама Кейт. Известно, что герцогиня часто фотографирует свою семью.

Так, недавно Кейт Миддлтон сделала трогательные снимки принца Уильяма с тремя детьми во время карантина.

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