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В сети появилось новое трогательное фото Меган Маркл и Принца Гарри

В Instagram появилось неизданное ранее фото герцога и герцогини Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram/royalmeghanharry
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram/royalmeghanharry

В субботу, 15 сентября, принц Гарри отпраздновал свое 34-летие. И в тот же день на одной из фанатских страниц в Instagram была опубликована новая фотография, на которой Гарри запечатлен вместе со своей супругой Меган Маркл.

Предположительно, снимок был сделан официальным фотографом свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских Алексом Любомирски. И королевская пара на нем выглядит очень трогательно и влюбленно.

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Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram/royalmeghanharry

Напомним, ранее стало известно, когда собирается выйти из декретного отпуска герцогиня Кембриджская, Кейт. Поскольку вот уже пять месяцев после рождения сына Луи она почти не выходит на публику. Тогда как после появления на свет первенца, принца Джорджа, Кэтрин вернулась в строй полтора месяца спустя, а после рождения малышки Шарлотты пробыла вне зоны внимания СМИ четыре месяца.

Ранее Кейт Миддлтон была признана самой стильной представительницей британской монархии. Согласно данным ежегодного отчета онлайн-ретейлера eBay, герцогиня Кембриджская снова стала примером для большинства женщин Великобритании.

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Источник: "Сегодня"
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