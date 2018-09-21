В сети появилось первое видеоинтервью победительницы "Мисс Украина-2018"

Корону получила 23-летняя Вероника Дидусенко

Вероника Дидусенко. Фото: facebook.com/missukraineofficial

В четверг, 20 сентября, в Киеве состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018". В главном состязании красавиц приняли участие 24 девушки.

На YouTube-канале победительницы прошлого года, Мисс Украина-2017 Полины Ткач появилось первое интервью с Вероникой Дидусенко, которая получила титул "Мисс Украина-2018". 23-летняя киевлянка поделилась первыми эмоциями и впечатлениями после победы.

Напомним, среди членов жюри было много звезд: Маша Ефросинина, Юрий Ткач, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, Ирина Горовая и многие другие. Ведущими стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Также стало известно, кто получил титул "Miss Ukraine Earth 2018" и "Miss Ukraine International 2018".

Отметим, что Вероника получила степень бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика. Девушка уже несколько лет работает моделью. Полина работала с брендами Maison Margela и Escada.