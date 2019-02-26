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В сети появилось видео, на котором рассекретили пол будущего ребенка Меган Маркл

В Нью-Йорке герцогиня Сассекская устроила роскошную вечеринку в честь скорого рождения ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:10
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Соцсети

Не так давно, в Нью Йорке, Меган Маркл провела роскошную вечеринку в честь скорого рождения их с принцем Гарри первенца. Герцогиня Сассекская созвала всех своих подруг. Известно, что среди гостей присутствовали Амаль Клуни и Серена Уильямс, которая взяла на себя большую часть расходов. Так, теннисистка оплатила самый дорогой гостиничный номер в Америке – пентхаус в отеле The Mark за 75 тысяч долларов.

И если официальных фото с мероприятия не было, то в соцсетях появилось несколько кадров,в  том числе и видео, на котором можно заметить угощения для гостей на вечеринке. Из-за того, что в оформлении стола преобладал розовый цвет, поклонники герцога и герцогини Сассекских предположили, что супруги ожидают девочку. Отметим, что ранее Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что не хотят узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Публикация от Des Ray (@desilou42)

Похоже, что вечеринка прошла с размахом. В сети уже подсчитали, сколько было потрачено на все празднование.

Напомним, во время официальной встречи с королем Марокко Мухаммедом VI жена британского принца Гарри Меган Маркл надела платье василькового оттенка с растительными принтами в пол за 4200 долларов. 

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принц Гарри Меган Маркл
Источник: Сегодня
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