В сети появилось видео, на котором рассекретили пол будущего ребенка Меган Маркл

В Нью-Йорке герцогиня Сассекская устроила роскошную вечеринку в честь скорого рождения ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Соцсети

Не так давно, в Нью Йорке, Меган Маркл провела роскошную вечеринку в честь скорого рождения их с принцем Гарри первенца. Герцогиня Сассекская созвала всех своих подруг. Известно, что среди гостей присутствовали Амаль Клуни и Серена Уильямс, которая взяла на себя большую часть расходов. Так, теннисистка оплатила самый дорогой гостиничный номер в Америке – пентхаус в отеле The Mark за 75 тысяч долларов.

И если официальных фото с мероприятия не было, то в соцсетях появилось несколько кадров,в том числе и видео, на котором можно заметить угощения для гостей на вечеринке. Из-за того, что в оформлении стола преобладал розовый цвет, поклонники герцога и герцогини Сассекских предположили, что супруги ожидают девочку. Отметим, что ранее Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что не хотят узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Похоже, что вечеринка прошла с размахом. В сети уже подсчитали, сколько было потрачено на все празднование.

Напомним, во время официальной встречи с королем Марокко Мухаммедом VI жена британского принца Гарри Меган Маркл надела платье василькового оттенка с растительными принтами в пол за 4200 долларов.

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