В сети появилось видео об актере из скандального оскароносного фильма

Он сыграл фавна в фильме "Лабиринт фавна", Серебряного серфера в "Фантастической четверке" и, наконец, человекоподобную амфибию в "Форме воды"

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90 церемония вручения "Оскар", на которой объявили всех победителей. Лучшим фильм была признана картина Гильермо Дель Торро "Форма воды". Мало кто знает, кто же сыграл Человека-амфибию.

И вот теперь на канале проекта The Great Big Story представила видео о Даге Джонсе. Он стал знаменитым именно благодаря ролям фантастических существ. Он сыграл фавна в фильме "Лабиринт фавна", Серебряного серфера в "Фантастической четверке" и, наконец, человекоподобную амфибию в "Форме воды".

За 30 лет Джонс поучаствовал почти в 150 проектах — он появляется с большим количеством грима, поэтому, несмотря на успешную карьеру в Голливуде, его по-прежнему почти не узнают на улицах.

"Для большинства прохожих я просто высокий худощавый парень, — говорит Джонс. — Однако я воспринимаю это как подарок. Правда, после роли в "Форме воды", получившей 13 номинаций на "Оскар", ситуация понемногу меняется. Но все равно: люди по-прежнему не прячутся в кустах возле моего дома, надеясь сфотографировать меня топлес".

Напомним, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.