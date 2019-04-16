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В сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Видео на песню "Айсберг" было запрещено из-за вульгарности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Опубликован запрещенный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг"
Опубликован запрещенный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг"
Фото: instagram.com/ebilet.ru

Вчера, 15 апреля, Алла Пугачева отметила юбилей, певице исполнилось 70 лет. Муж и дети трогательно поздравили Примадонну с днем рождения, и Максим Галкин показал, как это было. Кроме того, стало известно о еще одном особенном для Аллы Борисовны подарке.

В честь дня рождения артистки в сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой "Айсберг". Видео было снято в Сочи в 1984 году, однако появилось на телеэкранах лишь однажды. В СССР чиновники приняли решение запретить демонстрацию клипа, посчитав позы Примадонны излишне вульгарным. Фрагменты клипа были доступны и ранее, а теперь Гостелерадиофонд опубликовал оригинальное видео.

Отметим, автором музыки на песню "Айсберг" стал известный композитор Игорь Николаев, слов – Лидия Козлова. 

Напомним, Алла Пугачева собирается отпраздновать 70-летие с близкими друзьями в одном из ресторанов Рублевки. Стал известен список гостей Примадонны.

Кроме того, в честь дня рождения Аллы Пугачевой Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-10 хитов несравненной Примадонны.

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