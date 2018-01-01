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В сети раскритиковали новое откровенное фото Каменских

Фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:43
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто публикует откровенные фото, попала под шквал критики в сети из-за нового наряда.

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Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.
Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.

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Svetanovoselchan: Настенька номер потрясающий, вы прекрасны.Извините костюм немного не ваш, все прекрасно ноги, талия прическа вообще бомба. Спасибо вам за то что вы есть
irish_ka_vd: Что это? Настя, вам есть что показать и в юбке. Ну очень вульгарно...
elenapuskina410: Настя это не красиво, а вообщем то ты крутая
inna.shkuropat: Что то забыла...наверное юбку

Ранее Каменских опубликовала "горячее" фото в мокром боди. Певица, которая недавно порадовала новой композицией "Тримай" (первая авторская украиноязычная песня в сольной карьере артистки), опубликовала пикантное фото на странице в Instagram. "Горячий" снимок был сделан во время недавнего отдыха Насти.

Каменских решила оригинально прорекламировать вещи из собственной коллекции спортивной одежды NKsport.

О том, как Настя Каменских праздновала свой День рождения, смотрите на видео ниже:

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