В сети раскритиковали новое откровенное фото Каменских
Фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто публикует откровенные фото, попала под шквал критики в сети из-за нового наряда.
На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.
Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.
Svetanovoselchan: Настенька номер потрясающий, вы прекрасны.Извините костюм немного не ваш, все прекрасно ноги, талия прическа вообще бомба. Спасибо вам за то что вы есть
irish_ka_vd: Что это? Настя, вам есть что показать и в юбке. Ну очень вульгарно...
elenapuskina410: Настя это не красиво, а вообщем то ты крутая
inna.shkuropat: Что то забыла...наверное юбку
Ранее Каменских опубликовала "горячее" фото в мокром боди. Певица, которая недавно порадовала новой композицией "Тримай" (первая авторская украиноязычная песня в сольной карьере артистки), опубликовала пикантное фото на странице в Instagram. "Горячий" снимок был сделан во время недавнего отдыха Насти.
Каменских решила оригинально прорекламировать вещи из собственной коллекции спортивной одежды NKsport.
О том, как Настя Каменских праздновала свой День рождения, смотрите на видео ниже: