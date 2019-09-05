В сети рассекретили дату и место проведения свадьбы Собчак с Богомоловым

Российская ведущая выйдет замуж уже 13 сентября

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Instagram.com

Российская ведущая Ксения Собчак, которая недавно заинтриговала поклонников фото в белом платье, полным ходом готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. По крайней мере, так утверждает источник. По словам инсайдера, влюбленные определились с датой свадебной церемонии и местом проведения.

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Так, как стало известно из сообщения в Telegram-канале "Московская сторожевая", Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют важное событие в их жизни 13 сентября в сердце Москвы — Петровском пассаже. Угощать гостей будущие супруги будут деликатесами от Bosco.

Правда, пока неизвестно, кто из звезд будет приглашен на свадьбу. Более того, слухи о бракосочетании подогрела сама невеста – Ксения в Instagram выставила двузначный пост, в котором написала следующее: "А как же принципы? Я не могу забыть ваши твердые принципы... Я тоже о них не забываю ... А ты знаешь мой самый твердый принцип? Нет! До свадьбы – ни-ни!!".

5 Сен 2019 в 1:51 PDT INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

Отметим, что с бывшим мужем, актером Максимом Виторганом, Ксюша осталась в дружеских отношениях. На днях мужчина даже встал на защиту ведущей от хейтеров, которые забросали ее негативными комментариями в социальной сети из-за выпуска ее документального фильма "День незнаний" к годовщине трагедии в Беслане.

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