Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В сети создали петицию с требованием отправить MARUV на "Евровидение 2019"

Каждую секунду петиция набирает по пять подписей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
MARUV
MARUV
Фото: Facebook/MARUV

Поклонники певицы MARUV, которая должна была представлять Украину на "Евровидении 2019", создали петицию в знак поддержки артистки. Они требуют допустить MARUV к участию на международном песенном конкурсе, который пройдет в  мае в Израиле.

Фото: скриншот

На данный момент петиция набрала более 10 тысяч подписей. Каждую минуту ее подписывают по 10 человек!

Также отметим, что член правления НОТУ Александра Кольцова дала официальный комментарий, где сообщила, что пока не принято решение относительно потенциального представителя Украины на "Евровидение 2019".

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

Смотрите видео о самых громких скандалах на "Евровидении":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Скандал вокруг Нацотбора 2019: официальный комментарий "СТБ" "Победа MARUV - это тревожный звоночек": Сергей Притула высказался о скандале вокруг Нацотбора 2019 Глава НОТУ об участниках Нацотбора: "Потеряете сознание, когда услышите правду"
Евровидение 2019 MARUV
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 12:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

Новости партнеров

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года
Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета
Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти