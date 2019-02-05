В сети "всплыло" видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии

Поп-короля обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетними

Майкл Джексон Фото: Getty

В сети было опубликовано видео допроса легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона по делу о педофилии. Видео было выпущено в качестве фрагмента скандального документального фильма о Майкле "Покидая Неверленд", который представили на кинофестивале "Сандэнс". Видео допроса было снято в 1996 году года в нью-йоркском отеле Four Seasons.

На видео у Майкла интересовались, состоял ли он в сексуальных "отношениях" с несовершеннолетними Джорданом Чендлером, Бреттом Барнсом и звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкиным. Известно, что в конце 90-х дети часто гостили у Джексона на ранчо "Неверленд".

Кроме этого, во время допроса Джексон признался, что вокруг него всего ходило много слухов, в том числе, что он отбеливал кожу. Перечисляя слухи о себе, Майкл также произнес фразу "Я не гей".

Майкл Джексон Фото: кадр из видео

"Иисус говорил, что надо любить детей и быть как они. Такими же чистыми, невинными и честными. Он всегда окружал себя детьми. Меня воспитывали точно так же, поэтому я всю жизнь стараюсь быть похожим на него", – объяснил Майкл в видео.

Напомним, фильм о Майкле Джексоне вызвал волну гнева у родственников певца.

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