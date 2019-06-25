В шаге от развода: Слава Каминская показала фигуру в купальнике

Подписчики обвинили певицу в использовании фотошопа

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Не так давно стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса, Слава и Эдгар Каминские, разводятся. Первое заседание суда было назначено на 12 июня, однако звездные супруги на мероприятие не явились, и его перенесли на 1 июля.

Смотрите также: дети Славы Каминской поссорились из-за ягод

В преддверии развода Слава Каминская всячески проявляет позитивный настрой, а также публикует сексуальные снимки на своей странице в Instagram. Так, недавно певица поделилась фото, на котором позирует в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и аппетитные формы.

"Воскресный мама", – подписала кадр Слава Каминская.

Слава Каминская в купальнике Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях одни подписчики восторгаются красивой фигурой Славы, а другие обвиняют артисту в использовании фотошопа: "Если бы не фотошоп живота, было бы идеально", "Перебор с фотошопом живота", "Сразу видно, что фигура в области живота откорректированная, пресс и талия".

Ранее мы также писали, что Эдгар Каминский посвятил пост своей маме, чем вызвал шквал критики. Некоторые подписчики считают, что пластический хирург разводится со Славой именно за матери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram