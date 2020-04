В СМИ рассекретили имя будущей дочери Кэти Перри и Орландо Блума

Певица назовет будущего ребенка в честь умершей бабушки

Голливудские звезды Кэти Перри и Орландо Блум, которые отложили свадьбу из-за коронавирусной пандемии, недавно объявили о скором пополнении в семье. Более того, звездная пара в оригинальный способ рассекретила пол будущего ребенка – артисты станут родителями девочки.

О том, какое имя Кэти Перри и Орландо Блум выбрали для дочери, рассказал друг певицы на подкасте The Naughty But Nice with Rob. По его словам, звезда планирует назвать девочку в честь своей бабушки Энн Перл Хадсон, которая недавно умерла.

Бабушка была для звезды важным человеком в жизни. Женщина ушла из жизни в 99-летнем возрасте. Певица искренне надеется, что бабушка станет настоящим ангелом-хранителем ее будущей дочери.

Кэти Перри и Орландо Блум оригинально рассекретили пол ребенка. Детали в видео:

Отметим, что будущая мама любит оригинально преподносить новости. О своей беременности Кэти Перри сообщила в новом клипе на песню Never Worn White, где предстала с заметно округлившимся животиком.

Напомним также, Кэти Перри и Орландо Блум показали архивные фото с помолвки.

