В США арестован известный рэпер

21 Savage находился в стране незаконно

Рэпер 21 Savage Фото: Getty Images

В США задержан рэпер 21 Savage (Шайя Бин Авраам-Джозеф). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сообщается, что 26-летнего музыканта взяли под стражу в районе города Атланта штат Джорджия. Правоохранители отметили, что музыкант, имеющий гражданство Великобритании, въехал в США в 2005 году легально, однако действие его визы истекло в 2006 году. С тех пор рэпер находился в стране незаконно.

Стоит отметить, что ему грозит депортация из страны. В ближайшее время судьбу рэпера определит суд. Кроме того, в 2014 году 21 Savage признали виновным в преступлении, связанном с наркотиками.

На 61-й церемонии Grammy исполнитель номинирован в категории "Запись года" и "Лучшее рэп-исполнение за альбом".

Напомним, ранее известного американского музыканта, а также бывшего парня певицы Рианны – Криса Брауна задержали в Париже. Кроме него задержаны еще двое мужчин.

Отметим, что летом в США был застрелен рэпер Джимми Уопо. Нападение на него неизвестные совершили в Питтсбурге.

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