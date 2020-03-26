В США от коронавируса умер звезда сериала
Марку Блуму было 70 лет
25 марта в Нью-Йорке скончался звезда сериалов Марк Блум. 70-летний актер скончался от осложнений после заражения коронавирусом. О смерти артиста сообщил в четверг в Twitter нью-йоркский театр Playwrights Horizons. Отметим, что это уже не первый случай смерти от COVID-19.
"Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актеру, который ушел из жизни на этой неделе", – сказано в заявлении театра.
Марк Блум был актером театра и кино, снимался в многосерийных фильмах таких, как "Ты" и "Крокодила Данди". Его фильмография насчитывает около 80 работ.
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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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