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В США от коронавируса умер звезда сериала

Марку Блуму было 70 лет

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:02
Маркл Блум
Маркл Блум
Фото: Getty Images

25 марта в Нью-Йорке скончался звезда сериалов Марк Блум. 70-летний актер скончался от осложнений после заражения коронавирусом. О смерти артиста сообщил в четверг в Twitter нью-йоркский театр Playwrights Horizons. Отметим, что это уже не первый случай смерти от COVID-19.

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"Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актеру, который ушел из жизни на этой неделе", – сказано в заявлении театра.

Марк Блум был актером театра и кино, снимался в многосерийных фильмах таких, как "Ты" и "Крокодила Данди". Его фильмография насчитывает около 80 работ.

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Также в мире уже есть два летальных случая из-за коронавируса. В Италии скончалась знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. Также из жизни ушел популярный французский саксофонист Ману Дибанго. Ему было 86 лет.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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