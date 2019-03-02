В США скончалась обладательница двух "Золотых глобусов" актриса Кэтрин Хелмонд

Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера

Кадр из видео

Американская актриса, лауреат двух премий "Золотой глобус" Кэтрин Хелмонд ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на актерское агентство APA (Эй-пи-эй).

Хелмонд скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Хелмонд — уроженка штата Техас. Свою карьеру она начала в театре. Наибольшую известность, однако, актриса приобрела благодаря своим ролям на телевидении: в сериалах "Мыло" (Soap, 1977-1981) и "Кто здесь Босс?" (Who's the Boss, 1984-1992). За работу над каждым из этих комедийных шоу она была удостоена "Золотого глобуса".

Кроме того, Хелмонд неоднократно номинировалась на премию "Эмми", а также стала обладательницей театральной премии "Тони".

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