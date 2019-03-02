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В США скончалась обладательница двух "Золотых глобусов" актриса Кэтрин Хелмонд

Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:00
Кадр из видео
Кадр из видео

Американская актриса, лауреат двух премий "Золотой глобус" Кэтрин Хелмонд ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на актерское агентство APA (Эй-пи-эй).

Хелмонд скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Хелмонд — уроженка штата Техас. Свою карьеру она начала в театре. Наибольшую известность, однако, актриса приобрела благодаря своим ролям на телевидении: в сериалах "Мыло" (Soap, 1977-1981) и "Кто здесь Босс?" (Who's the Boss, 1984-1992). За работу над каждым из этих комедийных шоу она была удостоена "Золотого глобуса".

Кроме того, Хелмонд неоднократно номинировалась на премию "Эмми", а также стала обладательницей театральной премии "Тони".

Ранее мы писали, что умер "король голливудских мюзиклов". За свою карьеру Стэнли Донен снял 32 фильма и выступил продюсером еще 17.

Также сообщалось, что скончался звезда фильмов "Терминатор 3" и "Крутые парни". Кристофер Лоуфорд ранее имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью.

Напомним, умер известный украинский певец, народный артист Украины Роман МайбородаОн скончался на 76-м году жизни.

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Источник: ТАСС
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