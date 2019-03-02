В США скончалась обладательница двух "Золотых глобусов" актриса Кэтрин Хелмонд
Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера
Американская актриса, лауреат двух премий "Золотой глобус" Кэтрин Хелмонд ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на актерское агентство APA (Эй-пи-эй).
Хелмонд скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.
Хелмонд — уроженка штата Техас. Свою карьеру она начала в театре. Наибольшую известность, однако, актриса приобрела благодаря своим ролям на телевидении: в сериалах "Мыло" (Soap, 1977-1981) и "Кто здесь Босс?" (Who's the Boss, 1984-1992). За работу над каждым из этих комедийных шоу она была удостоена "Золотого глобуса".
Кроме того, Хелмонд неоднократно номинировалась на премию "Эмми", а также стала обладательницей театральной премии "Тони".
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