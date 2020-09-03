В США создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри: что требует народ

Граждане США призвали СМИ поменьше упоминать герцога и герцогиню Сассекских

Поскольку Меган Маркл и принц Гарри сложили свои королевские обязанности и переехали жить из Великобритании в США, они стали еще чаще появляться в американской прессе. Это, похоже, надоело местным жителям, которые создали петицию против герцогов Сассекских. Их главное требование – уменьшить количество упоминаний Меган и Гарри в СМИ.

Скриншот: change.org

На сайте Change.org была опубликована петиция с целью призвать американские новостные агентства ограничить освещение событий из жизни герцога и герцогини Сассекских. Петиция под названием "Меган Маркл и "просто Гарри", пожалуйста, прекратите захватывать американскую прессу" на прошлой неделе стала набирать обороты.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Меган Маркл и "просто Гарри" жаловались, что хотят, чтобы их оставили в покое в Великобритании", – говорится в петиции со ссылкой на просьбу Гарри не называть его принцем после отказа от королевских обязанностей.

Далее в петиции говорится, что, несмотря на заявления Меган и Гарри о желании уединения, "по какой-то особой причине" каждый раз американцы слышат и читают о паре везде – в Сети, журналах, газетах и на ТВ. Люди, поддерживающие петицию, называют Меган и Гарри "токсичными", "мелочными" и "лицемерными".

Меган Маркл и принц Гарри отказываются от своих королевских обязанностей – смотрите видео:

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix. Ранее Меган Маркл и принц Гарри купили дом у российского олигарха-мошенника в США.

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