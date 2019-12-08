В США в аэропорту внезапно умер известный рэпер

Причиной смерти стал сердечный приступ

Фото: Getty Images

В США в чикагском аэропорту в воскресенье, 8 декабря, умер известный американский рэперJuice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс).

Instagram Juice WRLD

Как выяснилось, причиной смерти стал сердечный приступ, передает TMZ. В прошлый понедельник Juice Wrld исполнился 21 год.

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Согласно сообщениям в СМИ, на место сразу же прилетели медики, которые доставили музыканта в больницу. Однако спасти рэпера не удалось, он скончался.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года Goodbye & Good Riddance занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка Death Race for Love стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации "Лучший новый артист".

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