В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke: появилось видео

Музыканта убили в его доме

Недавно мы сообщали, что 27-летний звезда сериала Netflix найден мертвым, а теперь стало известно о смерти еще одного молодого артиста. Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Музыканта застрелили в его доме утром 19 февраля. Точная причина убийства пока не установлена, однако предполагается, что Pop Smoke застрелили с целью ограбления. Об этом сообщает TMZ.

Рэпера Pop Smoke убили Фото: Getty Images

Инцидент произошел в 6:56 утра по тихоокеанскому времени в доме, который арендовал артист. По информации правоохранительных органов, в дом ворвались двое мужчин в толстовках и масках. Преступники осуществили несколько выстрелов, один из которых стал смертельным для 20-летнего Pop Smoke.

Спустя несколько минут неизвестные были замечены убегающими. Скорая помощь доставила Pop Smoke был в клинику, где его объявили мертвым. В сети появилось видео, на котором видно, как увозят в клинику.

Подозреваемые все еще на свободе. Был ли Pop Smoke знаком со стрелками – неизвестно. Полиция задержала мужчину, которого изначально подозревала, однако позже отпустила, решив, что не имеет отношения к преступлению.

Отметим, Pop Smoke в июле выпустил альбом, и одна из песен Welcome to the Party стала хитом лета 2019. Спустя несколько месяцев Ники Минаж сделала ремикс на трек. Pop Smoke также записал песню Gatti с Трэвисом Скоттом.

Напомним также, в США умерла 21-летняя рэперша Лексия Алиджай.

