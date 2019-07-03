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В стиле "Спасателей Малибу": Селена Гомес в красном купальнике показала, как отдыхает в Мексике

Певица позировала в образе, который в 90-х сделал популярной Памелу Андерсон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08

Известная певица Селена Гомес, которая недавно стала королевой Instagram, на днях примерила культовый образ, в 90-х сделавший Памелу Андерсон популярной звездой.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/krahs
Селена Гомес / Фото: instagram.com/krahs

26-летняя певица устроила поучаствовала в фотосессии в стиле "Спасателей Малибу", отдыхая с друзьями и близкими в Мексике в эти дни. Селена Гомес позировала в красном закрытом купальнике, какой в свое время носила героиня Памелы Андерсон и актеры перезагрузки популярного шоу. Фотографиями поделилась подруга звезды в своем Instagram-аккаунте.

Селена Гомес с подругами / Фото: instagram.com/tmarie247
Селена Гомес с подругами / Фото: instagram.com/tmarie247

А вот инсайдер поделился подробностями отдыха девушек. "Они проводят много времени на пляже и у бассейна. Кроме того, они съездили на несколько экскурсий за пределами отеля. Они также взяли напрокат квадроциклы и проехали через джунгли на вершину горы", - рассказал источник E! News.

Селена Гомес на отдыхе / Фото: instagram.com/tmarie247
Селена Гомес на отдыхе / Фото: instagram.com/tmarie247

Напомним, ранее сообщалось, что у Селены Гомес обострилась болезнь почек. Стоит отметить, что артистку преследует черная полоса. пересадка почки и затяжная болезнь, расставание с Джастином Бибером, нервное расстройство, прохождение реабилитации. 

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Источник: Сегодня
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