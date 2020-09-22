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В страшном ДТП погиб актер Дмитрий Жулин: фото

Сегодня, 10:29

Автомобиль актера столкнулся с автобусом

Российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Трагедия случилась 21 сентября, сообщает Telegram-канал Mash. Актеру было 43 года.

Дмитрий Жулин
Дмитрий Жулин
Фото: Скриншот из видео

Как говорится в сообщении, автомобиль Жулина Renault Duster столкнулся с другим транспортным средством. Сообщается, что актер нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса.

Скриншот: Mash

Дмитрий Жулин стал наиболее известным благодаря роли в сериале "Александровский сад" и его продолжению – "Охота на Берию".

Известно, что в 2009 году Дмитрий бросил работу в кино и ушел в монастырь, став послушником. В 2014 году он вернулся в профессию.

Дмитрий родился в 1977 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Проходил службу на флоте. Актер также выступал в театре.

Напомним, на 90-м году жизни скончался актер Майкл Лондсдейл, который ранее сыграл злодея в фильме о Джеймсе Бонде. Мы также сообщали, что мать Сильвестра Сталлоне скончалась в возрасте 98 лет.

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