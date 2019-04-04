В супершоу "Дивовижні люди" примет участие парень с уникальным слухом

Участник может преобразовывать каждый звук в ноту

Юрий Салуха и Евгений Хмара на шуо "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба канала "Украина"

В субботу, 6 апреля, на телеканале "Украина" выйдет седьмой выпуск супершоу "Дивовижні люди", участники которого удивляют своими способностями. Одним из героев этого эпизода станет парень с абсолютным слухом.

Юрий Салуха из Волынской области – один в один как Вольфганг Амадей Моцарт. Он так же играет на фортепиано и скрипке, а еще – пишет музыку. Кроме того, парень обладает невероятным слухом: он может преобразовывать каждый звук в ноту. О своем навыке Юрий узнал еще в детстве, когда "разложил" по нотам звук, который возникал во время… распиливания дров.

Парень с абсолютным слухом играл в оркестре на скрипке, однако у него начались боли в руке. Юрию ставили разные диагнозы, но помочь никто не мог, и со временем ему пришлось отказаться от игры на инструменте.

Оля Полякова и Юрий Салуха Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Мне казалось, что моя жизнь закончилась… Но я сказал себе: "Возможно, я могу помочь себе, используя слух?" Начал делать музыкальные аранжировки и зарабатывать таким образом. Я слышу то, чего не слышат другие. Каждый звук могу переводить в ноты", – рассказал участник проекта "Дивовижні люди".

Создатели супершоу приготовили для Юрия сложнейшее испытание: ему предстоит идентифицировать три музыкальных произведения, однако без звука – ориентируясь лишь на движения пальцев пианиста. А испытывать участника будет известный пианист-виртуоз Евгений Хмара. Удастся ли "украинскому Моцарту" справиться с поставленной задачей?

Ранее в шоу принял участие парень, который способен определить мелодию лишь по движениям скрипача.

Смотриет видео о том, что происходит за кулисами шоу "Дивовижні люди":

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