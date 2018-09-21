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"В таком на рыбалку круто": Настя Каменских удивила неординарным нарядом

Певица выступила на "Мисс Украина-2018"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая представила "опасную" песню на испанском и английском языках, 20 сентября выступила на конкурсе "Мисс Украина-2018". Артистка вышла на сцену в весьма неординарном наряде, чем вызвала волну обсуждений и критики в сети. Кому-то ботфорты и прозрачное боди Каменских понравились, а кто-то от этого оказался совсем не в восторге.

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Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники начали активно комментировать образ Насти: "В таком на рыбалку круто"
, "Ой, ужас , такая красивая и такой ужасный лук", "У нас к такому прикиду не привыкли, скорее Настя и стремится выделиться и сделать что-то неординарное сначала в своей стране, у нее это получается, схожесть с западной звездой есть однозначно", "Мне такой образ не понравился", "Ужас какой... Настя, наймите срочно стилиста", "Одна из самых красивых девушек!! Наряд-просто трэш. Извини, Настя!".

Недавно звезда разместила в своем профиле пикантное фото,на котором она позирует в  купальнике, выходя из бассейна. 

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Источник: "Сегодня"
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