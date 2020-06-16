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В театре "Современник" официально прокомментировали ДТП с Михаилом Ефремовым

Сегодня, 13:18

Руководство театра долгое время удерживалось от заявлений

8 июня российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в Москве. В результате происшествия скончался водитель фургона – 57-летний курьер Сергей Захаров. Спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова.

Трагедию уже прокомментировали родные и коллеги артиста. В театре "Современник", где Ефремов служит в качестве приглашенного артиста, также прореагировали на происшествие. На официальном сайте театра появилось заявление, в котором сказано, что длительное время руководство удерживалось от комментариев.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: instagram.com/efremovmfan

"Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся – огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", – говорится в сообщении.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Также руководство театра "Современник" отметило, что нельзя никого судить за его поступки, но и оправдывать также не стоит.

"Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие – это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", – отметило руководство "Современника".

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Напомним, что в ночь аварии в крови актера было обнаружено 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения. Михаилу Ефремову за смертельное ДТП грозит до 12 лет тюрьмы. Артисту суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

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