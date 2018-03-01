В туфлях и без пальто: беременная Кейт Миддлтон нарядилась не по погоде

Сегодня, 09:01

Герцогиня нанесла визит в Национальную портретную галерею

Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Вчера вечером Кейт Миддлтон стала гостьей на открытии новой выставки в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Для мероприятия, несмотря на снег, герцогиня Кембриджская выбрала платье с цветочным принтом от Orla Kiely, стоимостью 490 фунтов стерлингов (670 долларов). Беременная герцогиня прошлась по снегу, даже не набросив на плечи пальто.

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Фото: Getty

Супруга принца Уильяма дополнила элегантный наряд замшевыми туфлями на каблуке от Gianvito Rossi, крупными серьгами от Kiki McDonough с аметистом и клатчем от Jimmy Choo.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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На днях Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – пары приняли участие в форуме Royal Foundation. Для официального мероприятия герцогиня Кембриджская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, выбрала скромное платье от британского бренда Seraphine, стоимостью  99 фунтов стерлингов (137 долларов). 

Напомним, на встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии герцогиня Кэтрин появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из короткого платья и пальто с белой оторочкой.
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Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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