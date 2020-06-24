В условиях пандемии: где украинские звезды планируют отдыхать этим летом

Узнайте, кому из знаменитостей пришлось отменить отпуск

Этой весной многим украинцам из-за пандемии коронавируса пришлось отменить свои летние планы на отдых. Представители отечественного шоу-бизнеса – не исключение! Артистам также пришлось отказаться от поездок за границу и отдать предпочтение отдыху в Украине.

Сегодня.Lifestyle поинтересовались у украинских знаменитостей, какие планы они строят на это лето и от каких путешествий пришлось отказаться.

The Hardkiss

Юлия Санина с мужем и сыном Фото: instagram.com/val_hardkiss

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом Валом Бебко планировали поехать на отдых в Карпаты. Отметим, что они зачастую путешествуют вместе со своими коллегами – участниками группы. Но и эти планы пришлось отменить! Правда, не из-за коронавируса, а из-за погодных условий.

Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк, с которой он не так давно начал жить в новой квартире, планировали свой отдых заранее. Влюбленные собирались улететь в Грецию, так как оба очень любят эту страну.

"Мы еще надеемся на путешествие в Грецию. У нас запланировано на август. Греция – один из моих любимых курортов, и Вове очень нравятся еда, танцы. Насколько мне известно, если страна не будет открыта для туристов, то нам возместят стоимость тура", – поделилась с Сегодня.Lifestyle возлюбленная Остапчука.

Телеведущий Владимир Остапчук с девушкой Кристиной Фото: пресс-служба

Но если путешествие в Грецию все-таки придется отменить, пара отправится в Карпаты или в их любимую Одессу. К слову, Владимир и Кристина в начале лета уже ездили вместе в Одессу и провели там выходные.

"В Карпаты, может быть, поедем или в Одессу. Там мы уже были, но поедем еще раз. А что делать? Вариантов нет", – говорит 33-летняя Кристина Горняк, которая работает нотариусом.

Артем Пивоваров

Музыкант, певец Артем Пивоваров Фото: пресс-служба

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров, который ранее уже поделился с Сегодня.Lifestyle списком своих любимых стран и городов, после открытия границ планирует с друзьями путешествие по Европе.

"Мы очень часто, точнее, уже по традиции, большой компанией летаем и ездим на машине в такие путешествия. Если же говорить о любимых местах, в которые хочется вернуться, то, скорее всего, это будет та самая Европа. Например, Брюссель, Амстердам или Прага. В какие именно города поедем в этот раз, я пока не знаю. Но это еще не финальный список. В планах – "захватить" несколько городов Германии. Безусловно, хотел бы побывать еще раз в Испании и в Италии", – поделился с нами Артем.

Артем Пивоваров на Бали Фото: пресс-служба

Не исключает Артем и поездку в азиатские страны. Там, по словам артиста, она наполняется энергией: "Эти места меня максимально наполняют. Не важно, будет это Шри-Ланка, Таиланд или Бали, я в любом случае максимально погружусь в атмосферу путешествия и исследую все неизведанные места".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: пресс-служба

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов из-за карантина отменили не только путешествия, но и гастроли в другие страны. Но главное разочарование – отмена поездки в США, куда артисты балета на протяжении многих лет в летнее время отправляются на полтора месяца.

"Нас, как и других, карантин застал врасплох. Наши гастроли, мастер-классы в такие страны, как: Болгария, Мексика, США, Португалия, Испания, Польша пока на паузе и перенесены. Расстраивает, что не получится поехать в США, мы уже много лет в летнее время туда отправляемся на полтора месяца, совмещая работу и отдых с детьми. Пока пользуемся случаем и готовим интересные проекты в Украине, проводим время за городом, на свежем воздухе с детьми, ездим в Одессу к друзьям", – рассказала нам Екатерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: пресс-служба

Александр Стоянов: "На лето у нас было очень много планов, но пока все перенеслось. В этом есть и свои плюсы. Будем развивать туризм в Украине. На Родине очень много красивых и колоритных мест, например, нам посоветовали посмотреть Лемурийское розовое озеро в Херсонской области, по дороге заедем в заповедники и множество других интересных мест".

Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин вместе со своим супругом Виталием Човныком и сыновьями решили времени зря не терять и поехали на отдых в Карпаты, а именно – в Славское. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась красочными фото, отметив, что они вместе с семьей наслаждаются природой, купаются в чанах и катаются на велосипедах.

Певица Ирина Федишин с семьей отдыхает в Карпатах Фото: instagram.com/irynafedyshyn Певица Ирина Федишин с семьей отдыхает в Карпатах Фото: instagram.com/irynafedyshyn Певица Ирина Федишин с семьей отдыхает в Карпатах Фото: instagram.com/irynafedyshyn Певица Ирина Федишин с семьей отдыхает в Карпатах Фото: instagram.com/irynafedyshyn Певица Ирина Федишин с семьей отдыхает в Карпатах Фото: instagram.com/irynafedyshyn 1/5

"Начали летний отпуск... Мы решили немного активизировать наше лето, ведь уже половина июня. Поехали в Карпаты, а именно в Славское, недалеко от Львова. Любуемся природой, дышим свежим воздухом, сидим у реки и наслаждаемся проведенным вместе временем", – поделилась Ирина Федишин.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская в Одессе Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Еще одна украинская певица Наталья Могилевская устроила себе релакс в начале лета. Исполнительница совместила полезное с приятным – отдых и работу в солнечной Одессе.

"Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Ура", – поделилась Могилевская в Instagram.

Sonya Kay

Певица Sonya Kay Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Племянница Софии Ротару и украинская певица Sonya Kay также успела отдохнуть в Украине. 7 июня исполнительница вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова и сразу же отправилась в медовый месяц.

Из-за пандемии коронавируса путешествие за границу им пришлось отменить, а вместо этого молодожены отправились в Буковель. На своей личной странице в Instagram Соня поделилась с поклонниками романтическими снимками со своим новоиспеченным супругом. Влюбленные позируют в бассейне на фоне пейзажных гор.

Певица Sonya Kay с супругом Олегом Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Олег Петров также опубликовал у себя в Instagram совместный снимок с женой и поблагодарил родственницу за подаренную поездку в честь свадьбы.

Медовый месяц украинской певицы в Карпатах Фото: instagram.com/1_petrov

Также предлагаем вам ТОП-5 секретных мест в Одессе от известного одессита.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться