В Великобритании назвали самую влиятельную женщину современности

Меган Маркл попала в ТОП британского журнала Vogue

Меган Маркл Фото: AFP

Из года в год британский журнал Vogue публикует список самых влиятельных женщин Великобритании, куда попадают как британские звезды, так и менее известные женщины. В 2019 году в ТОП-25 популярного глянца внесли имя Меган Маркл, которая намерена уехать из Англии.

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Рейтинг был опубликован на сайте Vogue в пятницу, 7 июня. Создатели списка самых влиятельных британок посчитали решение экс-актрисы не афишировать рождение ее первенца достаточно революционным, как для члена королевской семьи.

"Достаточно революционное решение Меган и Гарри не афишировать рождение их ребенка и его первые дни изображает стремление к здоровому образу жизни, которым Меган была известна и до того, как начала свою новую жизнь, а также ее феминистские идеалы", – пишет британский Vogue.

Кроме жены принца Гарри, в рейтинге самых влиятельных женщин Великобритании оказались дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, модель Наоми Кэмпбелл, корреспондент BBC Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, певица Джорджа Смит и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте глянца.

Напомним, что ранее индийская модель, актриса Приянка Чопра вступилась за Меган Маркл.

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