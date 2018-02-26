В золотистых туфлях и пальто от Dolce & Gabbana: Мелания Трамп восхитила стройными ножками

Сегодня, 10:01

Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ

Мелания Трамп. Фото: AFP
Мелания Трамп. Фото: AFP

Мелания Трамп продемонстрировала эффектный и стильный образ. На днях первая леди США Мелания Трамп вместе с супругом Дональдом Трампом приветствовали в Белом доме премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и его супругу.

Для выхода в свет 47-летняя Мелания выбрала черное пальто от Dolce & Gabbana с золотыми деталями.

Свой элегантный наряд первая леди США дополнила естественным макияжем и лодочками на высоком каблуке.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Напомним, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Сандерленд (город в английском графстве Тайн и Уир), где их первой остановкой стало одно из главных исторических зданий города – пожарная станция, преобразованная в музыкальный и художественный центр The Fire Station. Беременная герцогиня появилась на публике в пальто от Dolce & Gabbana изумрудного цвета, платье от Seraphine и бархатных лодочках на устойчивом каблуке от Tod's.

Ранее Мелания Трамп появилась на публике в трехцветной куртке-бомбере от Amiri, белых джинсах от J Brand и синих лодочках от Christian Louboutin. 
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"Сегодня"

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