Вахтанг Кикабидзе находится в больнице

Артист объяснил, по какой причине пропустит похороны Иосифа Кобзона

Фото: instagram.com/vkikabidze

Вчера, 30 августа, ушел из жизни знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон. До своего 81-летия артист не дожил всего пару дней.

Похороны Кобзона состоятся 2 сентября в Москве, которые посетят многие знаменитости. Журналисты "Говорит Москва" поинтересовались у знаменитого грузинского певца Вахтанга Кикабидзе, будет ли он присутствовать на похоронах, на что артист ответил, что он находится в больнице, а на похороны его никто не приглашал.

"Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", – объяснил 80-летний артист.

Напомним, похороны Иосифа Кобзона состоятся в Москве. Артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Певец заблаговременно подготовил себе место. Там же находятся могилы его близких родственников. Артист попросил похоронить его между матерью и тещей. Отметим, что последний месяц Иосиф Кобзон провел в реанимационном отделении московской частной клиники.

Ранее мы сообщали о том, что знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская попала в реанимацию. Все подробности инцидента актриса рассказала на своей странице в Facebook.