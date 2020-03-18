Валерий Харчишин обнародовал свой результат теста на COVID-19

Фронтмен группы "Друга ріка" вернулся из Италии из опасными симптомами

Украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин на днях попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. После возвращения из Италии у музыканта проявились симптомы пандемии и он сразу же вызвал скорую помощь. Но коронавирус врачи не подтвердили, а диагностировали у музыканта двухстороннюю пневмонию.

Так, на своей странице в Facebook певец обнародовал отрицательный результат теста на коронавирус.

"После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в БЦ с видом на ту же самую белую церковь. Итак, для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов", – рассказал Валерий.

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