Валерию Леонтьеву срочно вызвали скорую: артист тяжело болен

69-летний певец признался, что врачи запретили ему петь

Валерий Леонтьев. Фото: из открытых источников

Во время песенного конкурса "Новая Волна" в российском городе Сочи известному исполнителю Валерию Леонтьеву внезапно стало плохо, артисту срочно вызвали "скорую". Сам Леонтьев объяснил организаторам конкурса свое отсутствие на концерте обострившейся пневмонией.

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Из-за болезни Валерий Леонтьев не смог принять участие в творческом вечере Ирины Аллегровой. "Врачи запретили мне петь", — сообщил 69-летний певец изданию Super.

В данный момент у сочинского отеля, где остановился Леонтьев, дежурит неотложка.

Напомним, Валерий Леонтьев рассказал о том, как справляется с депрессиями , когда планирует уходить со сцены , как искал дрова на первом выступлении, о свидании с женой в Испании и том, как ему удалось приструнить журналистов.

Кроме этого, артист признался, почему его срочно госпитализировали в июле. Певец сообщил, что у него резко подскочило давление.

"Не переживайте, сегодняшняя ( 4 июня – ред.) отмена концерта в Туле – разовый случай. Давление, действительно, было высоким и медики настояли на отмене. Все мы – люди, и я – не исключение, случается и так...", – написал тогда он.

Чем сейчас живет Валерий Леонтьев – смотрите видео.