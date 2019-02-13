Ванесса Паради сочинила романтическую песню о Киеве

Пользователям сети понравилась композиция Паради об украинской столице

Ванесса Паради Фото: Getty

На французской музыкальной премии Victoires de la musique известная певица, актриса и экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради неожиданно презентовала песню о Киеве. Отметим, что композиция вошла в новый альбом артистки Les Sources, а в сам альбом вошло 12 треков. Известно, что Ванесса сама написала песню об украинской столице.

Композиция раскрывает романтическую историю о том, как посреди заснеженного Киева главная героиня песни "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади".

Отметим, что Ванесса ранее побывала в Киеве. Она приезжала в Украину в 2016 году для съемок в фильме литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней".

"Спасибо за такую чудесную песню о моем городе", "Спасибо! Привет из Украины", "Отличная песня", - написали пользователи сети в комментариях к видео.

Ранее Ванесса Паради выпустила новый клип, где снялась в романтическом образе. В клипе на композицию Ces mots simples звезда раскачивается на качелях, подвешенных над водой.

Напомним, дочь Ванессы Паради и Джони Деппа, Лили-Роуз, появится на обложке еще одного модного глянца в откровенном образе.

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