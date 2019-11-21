"Ваш гнев – лучший стимул": Владимир Остапчук прокомментировал уход из "Танців з зірками"

Украинский шоумен обратился к поклонникам и хейтерам

Владимир Остапчук

17 ноября состоялся полуфинал шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло последним остаться в проекте.

Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Франсиско Гомес – фристайл

После своего ухода за шаг до финала Владимир Остапчук на своей странице в Instagram опубликовал огромный пост, в котором поблагодарил всех, кто был причастен к его участию в танцевальном шоу.

"Дорогие "Танці з зірками", спасибо. Спасибо, за то, что я прожил это время с моей большой семьей участников проекта. Спасибо за то, что я узнал, сколько хороших людей вокруг нас: моя группа поддержки!!! Вы – моя семья и моя армия добра. Спасибо за то, что я работал с лучшей командой в этой стране. Поверьте, они не спят ночами, они живут проектом, они злятся если что-то не так, они верят в тебя даже когда ты сам в себя не веришь. Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгай", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев – мой лучший стимул. Идти вперёд с улыбкой на лице. Без вас я стал бы приторным и неинтересным... Я абсолютно счастливый человек", – написал знаменитость.

Несмотря на то, что накануне его партнер по танцам Илона Гвоздева дала неоднозначное интервью "Фактам" и призналась, что у них с шоуменом отношения не сложились, поскольку Владимир сильно зациклен на своей персоне, сам артист поблагодарил ее.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева Фото: пресс-служба

"Спасибо за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь человеком, а потом уже танцором", – отметил Остапчук.

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел полуфинал шоу "Танці з зірками 2019". Отметим, в тринадцатом выпуске Оля Полякова презентовала новый хит.

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