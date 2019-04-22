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Как принц Гарри и беременная Меган Маркл поздравили королеву с днем рождения

Меган Маркл пропустила богослужение из-за последних дней беременности и не поздравила королеву лично

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

В воскресенье, 21 апреля, королева Елизавета II отметила свое 93-летие. Мы рассказали о ее истории любви с супругом Филиппом, с которым они вместе уже 72 года.

Стоит отметить, что ее Величество не праздновала дату публично, а провела этот день со своими родственниками, которые успели ее поздравить с днем ​​рождения во время пасхального богослужения.

А вот Меган Маркл, которая пропустила богослужение из-за последних дней беременности, решила опубликовать на Instagram-странице щемящее сообщение. От своего имени и принца Гарри было опубликовано приветствие, к которому были прикреплены архивные фото Елизаветы II.

"С днем ​​рождения, Ваше Величество, мадам, бабушка. Желаем прекрасного дня! Гарри и Меган", – нежно написали герцоги Сассекские.

INSTAGRAM (@sussexroyal)

Напомним, именинница Елизавета II выбрала для праздничной службы в часовне Святого Георгия наряд приятного ментолового оттенка. Пальто от Alexander McQueen Ее Величество украсила дамской шляпой с цветами цвета фуксии. Стоит отметить, что королева любит брошки.


Елизавета II. Смешные моменты

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Источник: Сегодня
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