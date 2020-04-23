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Василий Вирастюк впервые назвал причину смерти старшего брата

Роман Вирастюк скончался в прошлом году

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:00

Украинский спортсмен и самый сильный мужчина Украины Василий Вирастюк стал гостем рубрики "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина". Во время интервью Василий впервые заговорил о причине смерти родного брата Романа, который и привел Вирастюка в спорт – сначала любительский, а затем и профессиональный. 27 июля 2019 года мужчины не стало.

Роман Вирастюк скончался в результате аневризмы аорты. На момент смерти брату Василия был 51 год. Спортсмен рассказал, что брату провели срочную операцию, но потом Роман упал в глубокую кому.

"Была проведена срочная операция. Она была проведена, эта операция, и якобы уже все шло на улучшение. Но как-то потом в один из дней, когда ему делали диализ, была остановка сердца. И видимо, по причине остановки сердца не была проведена реанимация достаточно быстро, потому что произошел отек мозга и он упал в глубокую кому. И уже фактически не приходя в сознание, скончался. Через несколько дней", – рассказывает Василий.

Судьба самого сильного мужчины мира и Украины была не легкой. В 2006 году Василий Вирастюк потерял первую супругу – Светлана погибла под лавиной в Турции. О том, как ему удалось справиться с потерей, узнайте в нашем материале.

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