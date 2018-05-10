"Від пацанки до панянки": Даша Куровская покинула проект

Даша Куровская с 15 лет работала моделью

Даша Куровская. Фото: пресс-служба

Двенадцатая неделя стала настоящим испытанием для участников реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал). Они должны были научиться ценить время с родными. Для этого на один день пацанки стали матерями для детей, которых в реальной жизни воспитывают только папы. Также впервые за три месяца девушки могли обнять и попросить прощения у своих родных. Чтобы увидеться с ними, ученицам нужно было только ответить на личные вопросы. Например, кто является любимым исполнителем мамы, или какую сказку любит читать их ребенок.

На неделе, посвященной семейным ценностям, Даша Куровская допустила ошибки, как и другие ученицы. Но основным мотивом для выгона Даши стало ее нежелание развиваться. Дальше слов и обещаний дело не пошло. Поэтому с ученицей попрощались сразу же после финального испытания в Коростышеве.

"Даша честная и правдолюбивая, – говорит заместитель директора Школы панянок Ирина Дюденко. – Но очень часто, когда она не могла выполнить задачу на все сто процентов, опускала руки и теряла интерес. Вместо того чтобы приложить усилия и достичь максимального результата".

Даша не ожидала такого решения. Поэтому заплакала и заявила, что считает это несправедливым. "Какая сейчас уже разница... Главное, что я сделала выводы после этого проекта, – говорит участница реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале. – Я стала увереннее, целенаправленнее, и больше не собираюсь возвращаться к прошлой жизни. Понятно, что я буду употреблять алкоголь, но только по праздникам, а не просто так напиваться до чертиков. Планирую переехать в Киев, попробую реализовать себя в столице. Может, вернусь к модельной карьере или даже начну телевизионную".

Даша Куровская с 15 лет работала моделью. И могла бы построить головокружительную карьеру, если бы не начала пить. На "Від пацанки до панянки" девушка пришла, чтобы распрощаться с вредными привычками и наладить свою жизнь.

Также стало известно, что на самом деле думают бывшие и нынешние ученицы Школы панянок о своих преподавателях – Ольге Фреймут, Ирине Дюденко и Андрее Бурлуцком.