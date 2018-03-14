"Від пацанки до панянки": Ольга Фреймут поделилась впечатлениями от "обнаженного" испытания

Сегодня, 16:00

 Руководители Школы хотели сделать девушек более раскованными

Ольга Фреймут. Фото: Instagram
Ольга Фреймут. Фото: Instagram

Ученицы Школы панянок стали натурщицами для художников. Казалось бы, безобидное испытание...Но оно вызвало злость, агрессию и слезы. Руководители Школы хотели сделать девушек более раскованными. Дать возможность взглянуть на себя со стороны и полюбить себя. А пацанки наотрез отказывались раздеваться и позировать для художников, которых пригласила команда проекта. Девушки не хотели, чтобы их обнаженное тело изображали на картине. "Я комплексую по поводу своей внешности и фигуры, – призналась Яна. – Не люблю смотреть в зеркало. Быстро подкрасила глаза и губы и побежала. Для меня раздеться перед художниками было очень трудно. Тряслись руки и ноги".

"Мне было не по себе, когда узнала, что нужно раздеться, – рассказала Карина. – И еще несколько дней после этого было стыдно. Я противница таких испытаний".

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Эта задача обнаружила не только комплексы относительно внешности, но и немало скрытых неприятных событий из прошлого пацанок. "Такий ніби невинний конкурс виявив страшні психологічні травми, – рассказала директор Школы Ольга Фреймут. – Були ті, яких зґвалтували. Ті, яким свого часу сказали, що вони страшні та жирні. І я замислилася: Боже, якою обережною треба бути зі словами та діями. Особливо коли виховуєш дітей. Бо все те, що в дитинстві накидало на пацанок суспільство, мами, однокласники, маньяки, які їх ґвалтували, тепер проривається у величезних травмах".

Напомним, Ольга Фреймут обыскала пацанок на наркотики.

Ранее телеведущая Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.
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Источник:

"Сегодня"

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