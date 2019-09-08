Вдова Честера Беннингтона снова выходит замуж

Талинда Беннингтон сообщила важную новость в Instagram

Вдова Честера Беннингтона снова выходит замуж Фото: instagram.com/talinda320/

Вдова лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил с собой в июле 2017 года, снова выходит замуж. О намерении сыграть свадьбу с пожарником Майклом Талинда Беннингтон сообщила в своем Instagram.

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На своей странице в социальной сети жена Честера Беннингтона призналась, что нашла новую любовь, однако всегда будет хранить память об отце своих детей.

"Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. Я здесь, чтобы сказать, что вы можете найти любовь после трагедии. Смерть родственной души не означает вашу смерть. Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать все, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви", — написала Талинда Беннингтон.

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В комментариях фолловеры поддержали вдову. "Я уже поздравил вас обоих лично, но еще раз поздравляю! Любим и поддерживаем!", – написал один из участников Linkin Park Майк Шинода.

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Ранее была опубликована посмертная композиция Честера Беннингтона.

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