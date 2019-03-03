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Вдова и отец Децла крупно поссорились: "Она настраивает внука против нас"

Александр Толмацкий опубликовал большое сообщение о скандале со вдовой сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Александр Толмацкий и Юлия Толмацкая Фото: соцсети
Александр Толмацкий и Юлия Толмацкая
Фото: соцсети

После смерти знаменитого российского рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) в его семье разразился скандал. Вдова артиста Юли Толмацкая и отец Децла – Александра Толмацкий крупно поссорились на почве разногласий по поводу финансового вопроса, а также сына Децла – Антония.

В своем Instagram, отвечая одному из подписчиков в комментариях, Юлия написала: "Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня, они оба…уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)". Ее слова буквально "взорвали" сеть и вызвали бурю негодования в сторону Александра Толмацкого.

Децл с сыном Антонием
Децл с сыном Антонием
Фото: instagram.com/letruk_juzeppejostko

Толмацкий-старший не стал терперть догдаки и обсуждения в сети и опубликовал следующее сообщение, обвинив Юлию в том, что она "настраивает внука" против него и его экс-супруги, матери Децла, Ирины:

"В связи с тем что СМИ превратились в желтую помойку, копируя ложную информацию в социальных сетях, мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной (мать Децла – ред.) неоднократно говорили о том, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того, как сложатся наши отношения с Юлей (вдова Децла – ред.) получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя, так и для внука!!! Также мы хотели чтобы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!!! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал... Она настраивает внука против нас... Зачем ей это надо, мы пока не разобрались. Для получения более подробной информации, желающие могут обращаться нашему адвокату".

скриншот Facebook

Напомним, вдова Децла чуть сама не умерла после похорон мужа.

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Источник: Сегодня
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