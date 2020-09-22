Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж спустя 13 лет после смерти мужа

Сегодня, 13:17

Николетта Мантовани заключила брак через 9 месяцев после знакомства с новым возлюбленным

50-летняя вдова Лучано Паваротти Николетта Мантовани вышла замуж за финансового советника Альберто Тинарелли всего через девять месяцев после знакомства, сообщает Daily Mail.

Пара поженилась в базилике Сан-Антонио-да-Падуя в Болонье 20 сентября.

Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли
Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли
Фото: Getty Images

Среди гостей были итальянские звезды, а также близкие друзья и родственники пары. На торжестве присутствовали 17-летняя дочь Николетты и покойного Лучано Паваротти Алиса и родители – Джанни и Джанна Мантовани. Сообщается, что после венчания пара устроила прием на 150 человек.

Год назад Николетта призналась, что не думала, что в ее жизни "когда-либо будет кто-нибудь еще".

"Одной большой любви в жизни достаточно", – рассказала Николетта Daily Mail.

Как пишет издание, при знакомстве у пары мгновенно "возникла искра", они вместе провели период карантина в Италии.

Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли
Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли
Фото: Getty Images

"Это была любовь с первого взгляда. Мы так счастливы. У нас не было причин жениться, если бы не безумное желание это сделать", – сказала Николетта.

По словам вдовы Паваротти, для нее как для верующего человека было важно обвенчаться в церкви.

"Он такой особенный, что после того, как сделал мне предложение, сказал – если бы моя дочь была против, то мы бы не поженились. Он сначала спросил Алису, которая оказалась в восторге от новости о свадьбе. Теперь мы настоящая семья", – поделилась Николетта.

Николетта была второй женой Паваротти и на момент их знакомства изучала естественные науки в университете. В 23 года она работала на каникулах на соревнованиях по конному спорту, где ее заметил 57-летний Паваротти. Тенор был женат на своей первой жене Адуа Верони с 1961 по 2000 год, и у них было три дочери: Лоренца, Кристина и Джулиана.

Лучано Паваротти и Николетта Мантовани на своей свадьбе, 2007 год
Лучано Паваротти и Николетта Мантовани на своей свадьбе, 2007 год
Фото: Getty Images

В 2003 году, 67-летний Лучано и 33-летняя Николетта поженились, в том же году у пары родилась дочь Алиса.

Напомним, Наталья Водянова вышла замуж за возлюбленного спустя девять лет отношений. Ранее Григорий Чапкис признался, что женился на женщине, которая моложе его на 52 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Наталья Водянова показала первые кадры со свадьбы: фото и видео 54-летняя Холли Берри рассекретила имя своего нового бойфренда Кухар и Стоянов поздравили друг друга с первой годовщиной брака
брак свадьба романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Популярные статьи

Сегодня, 10:07Fun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

Сегодня, 05:29Психология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Вчера, 13:52Fun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Вчера, 11:12Стиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

Вчера, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Вчера, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:16Психология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

Вчера, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Вчера, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Вчера, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

20 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

20 сентябряEvents

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
Ведущий "Орла и решки" Серьга назвал самую ненавистную партнершу
Ведущий "Орла и решки" Серьга назвал самую ненавистную партнершу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять