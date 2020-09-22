Вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж спустя 13 лет после смерти мужа

Николетта Мантовани заключила брак через 9 месяцев после знакомства с новым возлюбленным

50-летняя вдова Лучано Паваротти Николетта Мантовани вышла замуж за финансового советника Альберто Тинарелли всего через девять месяцев после знакомства, сообщает Daily Mail.

Пара поженилась в базилике Сан-Антонио-да-Падуя в Болонье 20 сентября.

Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли Фото: Getty Images

Среди гостей были итальянские звезды, а также близкие друзья и родственники пары. На торжестве присутствовали 17-летняя дочь Николетты и покойного Лучано Паваротти Алиса и родители – Джанни и Джанна Мантовани. Сообщается, что после венчания пара устроила прием на 150 человек.

Год назад Николетта призналась, что не думала, что в ее жизни "когда-либо будет кто-нибудь еще".

"Одной большой любви в жизни достаточно", – рассказала Николетта Daily Mail.

Как пишет издание, при знакомстве у пары мгновенно "возникла искра", они вместе провели период карантина в Италии.

Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли Фото: Getty Images

"Это была любовь с первого взгляда. Мы так счастливы. У нас не было причин жениться, если бы не безумное желание это сделать", – сказала Николетта.

По словам вдовы Паваротти, для нее как для верующего человека было важно обвенчаться в церкви.

"Он такой особенный, что после того, как сделал мне предложение, сказал – если бы моя дочь была против, то мы бы не поженились. Он сначала спросил Алису, которая оказалась в восторге от новости о свадьбе. Теперь мы настоящая семья", – поделилась Николетта.

Николетта была второй женой Паваротти и на момент их знакомства изучала естественные науки в университете. В 23 года она работала на каникулах на соревнованиях по конному спорту, где ее заметил 57-летний Паваротти. Тенор был женат на своей первой жене Адуа Верони с 1961 по 2000 год, и у них было три дочери: Лоренца, Кристина и Джулиана.

Лучано Паваротти и Николетта Мантовани на своей свадьбе, 2007 год Фото: Getty Images

В 2003 году, 67-летний Лучано и 33-летняя Николетта поженились, в том же году у пары родилась дочь Алиса.

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