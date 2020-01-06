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Вдова вокалиста Linkin Park снова вышла замуж

Талинда Беннингтон отпраздновала свадьбу на Гавайях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:18
Вдова Честера Беннингтона вышла замуж
Вдова Честера Беннингтона вышла замуж
Фото: instagram.com/talinda320/

Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона, который в 2017 году покончил с собой, вышла замуж. 43-летняя Талинда Беннингтон обручилась с пожарником Майклом Фридменом. С браке музыкантом она прожила 12 лет.

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Талинда Беннингтон не сообщала о своей свадьбе публично, пока один из западных таблоидов не написал, что женщина вышла замуж в день годовщины свадьбы с Честером. Возмущенная ложной информацией экс-супруга известного музыканта написала в Instagram большой пост, в котором прояснила ситуацию.

"С радостью и любовью я хочу внести ясность. 4 января я вышла замуж за замечательного человека и отличного друга. Мы праздновали со всей семьей и друзьями на прекрасном острове Оаху. День, который мы выбрали, был днем значения во многих отношениях. Мой юбилей с моей любовью Честером – 1 января. 1 января всегда будет днем, когда я вышла замуж за Честера. Я бы никогда не закрасила этот прекрасный день чем-нибудь еще. У всех таблоидов, которые напечатали ложную историю, разжигающую гнев на меня и моего мужа, которая расстроила множество поклонников, я спрашиваю – ЗАЧЕМ?" – высказалась Талинда.

INSTAGRAM

Так, вдова Беннингтона вышла замуж 4 января за лос-анджелесского пожарника Майкла Фридмена, с которым обручилась в минувшем году. На церемонии, которая состоялась на острове Оаху на Гавайях, присутствовали трое детей Талинды и Честера, а также члены семей молодоженов и друзья.

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