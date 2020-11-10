Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф за мошенничество
Мишелин Рокбрюн обвиняют в мошенничестве с налогами
Вдове Шона Коннери, недавно скончавшегося в возрасте 90 лет, грозит тюрьма и штраф в размере 21 миллиона фунтов стерлингов (почти 28 миллионов долларов) за "налоговое мошенничество" в Испании. 91-летняя Мишелин Рокбрюн отрицает свою причастность к афере, пишет The Sun.
Супругу известного актера обвиняют в мошенничестве, связанном с продажей недвижимости в городе Марбелья. Несмотря на смерть Коннери, испанские власти настаивают, что затянувшееся дело "никуда не делось" и Мишелин должна ответить по закону.
Согласно обнародованным данным, супруги Коннери в 1999 году продали виллу на 10 миллионов долларов дороже, чем значилось в официальных документах. Отмечается, что финансовыми делами семьи заправляла именно Мишелин.
В 2014 году с Коннери были сняты обвинения, чего не скажешь о его супруге. По данному делу к тюремным срокам приговорены шестеро чиновников, мэр Марбельи и адвокаты Коннери. Рокбрюн, которая отрицает все обвинения в свой адрес, должна получить повестку в суд.
"Официальные запросы дважды отправлялись на Багамы, чтобы уведомить Мишелин об обвинительном заключении и назначенном судом судебном разбирательстве против нее, но испанские официальные лица еще не получили ответа", – говорит источник издания.
Ранее супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия.
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