"Вечерний Квартал" в Турции: откровения Оли Поляковой и футбол с травмами

По традиции, в нескольких номерах будут принимать участие и звезды

Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов Новый «Вечерний Квартал» в Турции Фото: Никита Кабанов 1/15

Пока большинство украинцев отмечали майские праздники, студия "Квартал 95" снимала новые выпуски шоу "Вечерний Квартал". Второй год подряд украинцы имели возможность провести маевку вместе с "квартальщиками" и другими звездами на побережье Турции.

Всего за восемь дней фестиваля в курортном городе Белек состоялось более 30 спортивных и музыкальных ивентов. Днем отдыхающие соревновались в спартакиаде, организованной Василием Вирастюком, посещали танцевальные мастер-классы от Влада Ямы, играли в футбол под предводительством Алексея Михайличенко и проверяли свой интеллектуальный уровень в "Что? Где? Когда?" с Александром Андросовым. А каждый вечер всех ждала не менее разнообразная культурная программа. Сольные концерты Оли Поляковой, группы "Ляпис-98" и MONATIK. Выступления Валерия Жидкова и ребят из Improve Live Show. Также в фестивале приняли участие и театральные звезды - народные любимцы Станислав Боклан и Алексей Вертинский представили свой нашумевший спектакль "Загадочные вариации".

По словам одного из авторов и музыкального редактора Артема Гагарина, в новых выпусках "Вечернего Квартала" будет много шуток на самые разнообразные темы, а особенно – номеров, посвященных приближающемуся лету, отпускам и особенностям поведения наших туристов за границей. Так, по мнению юмористов, у каждого крутого бренда существует турецкая подделка. Не обошла эта участь, собственно, и сам "Квартал". Поэтому ребята покажут, как выглядел бы "Квартал" и все его актеры в их турецкой версии. Разумеется, не обойдется и без политики.

По традиции, в нескольких номерах будут принимать участие и звезды. Оля Полякова признается Владимиру Зеленскому, насколько честной была ее победа в номинации "Самая красивая", а певцу Дмитрию Монатику прямо на сцене будут искать замену.

К слову, прямо во время записи шоу в зале, где проходила съемка, произошло небольшое ЧП. Во время номера, в котором Евгений Кошевой играл украинского туриста из Козятина, который впервые побывал на отдыхе all inclusive, часть декораций рухнула. Благо, сам актер не пострадал, и съемку не пришлось прерывать.

За время фестиваля у ребят из "Квартала" выдался всего один полноценный выходной, который они выделили на товарищеский футбольный матч с отдыхающими. Игра закончилась со счетом 6:3 победой сборной "Квартала" и его друзей. Однако последствия этой игры будут еще долго в памяти актеров – трое звездных игроков во время футбола получили травмы, с которыми и вернулись в Киев. Речь идет о Владимире Зеленском, Мике Фаталове и дизайнере Викторе Анисимове, которые в азарте игры немного пострадали. "Во время этого 13-го фестиваля мы положили здоровье, только чтобы отдыхающим было хорошо и весело. Вот и не верь после этого в приметы о тринадцатом числе", – говорит Мика Фаталов, которого поддерживает и Гагарин. "На наши майские фестивали мы ездим, чтобы работать, а не отдыхать. Что говорить, если за неделю я так и не успел ни разу искупаться. А вот зрителям, которые увидят наши новые выпуски, наоборот, повезет – ведь у них сложится ощущение, будто они тоже отдыхали вместе с нами в Турции".

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, на какой возраст себя чувствует, о своих кумирах и семье.

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