Вечно молодая! Секреты красоты 72-летней Софии Ротару
Сегодня свой день рождения отмечает культовая певица
Сегодня, 7 августа, свой 72-й день рождения отмечает известная советская певица София Ротару. Смотря на ее фотографии, тяжело поверить в реальный возраст певицы, ведь она выглядит намного младше. Если сравнить Софию Михайловну сейчас и в молодости, разницу увидеть почти невозможно.
Как отметила свой юбилей София Ротару - смотрите видео:
Многие поклонницы стремятся к такому внешнему виду, как у 72-летней Софии Ротару, поэтому самый популярный запрос в интернете – ее секреты красоты. Как ей удается в таком возрасте чувствовать себя отлично и поддерживать физическую форму, певица рассказывает охотно.
1. Неожиданно, но певица уверенна, что работа на земле способствует хорошему физическому состоянию. У нее есть дача недалеко от Ялты, где звезда сама выращивает лук с помидорами. Работа в огороде для Софии Михайловны – лучший способ психотерапии.
2. Разумеется, Ротару следит за своим питанием – старается не переедать, не употребляет соли и есть много овощей. Главное правило, которого уже много лет придерживается артистка – не есть после шести вечера.
3. Дома у знаменитости оборудован тренажерный зал, в котором она занимается ежедневно. Уровень нагрузок зависит от самочувствия Софии Михайловны.
4. Если звезда набирает лишние килограммы, то сразу садится на свою любимую диету - три дня отварного риса без соли, потом три дня овощи в любом виде и последние три дня только фрукты.
5. София Ротару использует минеральную воду не только по назначению, но и умывается ею. Перед процедурой артистка охлаждает воду в холодильнике для максимального эффекта.
6. Здоровый сон – еще один секрет красоты Софии Михайловны. Она любит засыпать под классическую музыку:
7. Не отрицает 72-летняя певица, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Правда, предостерегает, что с этим нужно быть поосторожней и если уже самостоятельно не получается поддерживать красоту, тогда можно обращаться к профессионалам.
8. Но самое главное для Ротару – быть в гармонии с самой собой и не таит зла в душе.
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