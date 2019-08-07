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Вечно молодая! Секреты красоты 72-летней Софии Ротару

Сегодня свой день рождения отмечает культовая певица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
София Ротару
София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сегодня, 7 августа, свой 72-й день рождения отмечает известная советская певица София Ротару. Смотря на ее фотографии, тяжело поверить в реальный возраст певицы, ведь она выглядит намного младше. Если сравнить Софию Михайловну сейчас и в молодости, разницу увидеть почти невозможно.

Как отметила свой юбилей София Ротару - смотрите видео:

Многие поклонницы стремятся к такому внешнему виду, как у 72-летней Софии Ротару, поэтому самый популярный запрос в интернете – ее секреты красоты. Как ей удается в таком возрасте чувствовать себя отлично и поддерживать физическую форму, певица рассказывает охотно. 

Главные секреты красоты Софии Ротару

1. Неожиданно, но певица уверенна, что работа на земле способствует хорошему физическому состоянию. У нее есть дача недалеко от Ялты, где звезда сама выращивает лук с помидорами. Работа в огороде для Софии Михайловны – лучший способ психотерапии. 

INSTAGRAM

2. Разумеется, Ротару следит за своим питанием – старается не переедать, не употребляет соли и есть много овощей. Главное правило, которого уже много лет придерживается артистка – не есть после шести вечера. 

3. Дома у знаменитости оборудован тренажерный зал, в котором она занимается ежедневно. Уровень нагрузок зависит от самочувствия Софии Михайловны. 

4. Если звезда набирает лишние килограммы, то сразу садится на свою любимую диету - три дня отварного риса без соли, потом три дня овощи в любом виде и последние три дня только фрукты.

5. София Ротару использует минеральную воду не только по назначению, но и умывается ею. Перед процедурой артистка охлаждает воду в холодильнике для максимального эффекта. 

6. Здоровый сон – еще один секрет красоты Софии Михайловны. Она любит засыпать под классическую музыку:

"Когда ты засыпаешь под Моцарта или Вивальди, то за 4-5 часов сна ты успеваешь не только выспаться, но и отдохнуть, как будто проспал полноценные 12 часов"

7. Не отрицает 72-летняя певица, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Правда, предостерегает, что с этим нужно быть поосторожней и если уже самостоятельно не получается поддерживать красоту, тогда можно обращаться к профессионалам. 

8. Но самое главное для Ротару – быть в гармонии с самой собой и не таит зла в душе. 

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