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Ведущая Оксана Марченко поделилась секретом счастливых семейных отношений: Мы "точилки" друг для друга

Сегодня, 17:30

Знаменитая украинская ведущая написала целый манифест о счастье в семье

Известная украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко и ее супруг, политический деятель Виктор Медведчук недавно отпраздновали годовщину их брака.

По этому случаю Оксана Марченко сделала новый пост в своем Instagram-аккаунте. На снимке Оксана Марченко позирует под колоколом, а в описании к публикации она поделилась секретами семейного счастья в форме манифеста.

Оксана Марченко
Оксана Марченко
Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

"Любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Отношения – это ручная работа в четыре руки. Нужно каждый день говорить, что вы любите друг друга, даже когда поссорились. Тот, кто растит в себе любовь к Богу и ближнему, легче преодолевает житейские штормы. Штормы не зло – даже море без них умерло бы. Мы "точилки" друг для друга. До брака мы – как два незаточенных карандаша, которыми невозможно ничего нарисовать. В браке мы обретаем остроту, грани и способность творить", – написала Оксана Марченко.

Также известная телеведущая добавила, что они с Виктором не используют матерные слова в своем доме и семье. Затем Оксана Марченко отметила, что никогда не стоит сравнивать своего мужа или свою жену с кем-то, кто "лучше".

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"Лучшее – враг хорошего", – отметила ведущая.

Также Оксана Марченко призвала к выполнению обещаний, искренности, умении прощать и по-настоящему любить и признании собственных ошибок.

Напомним, что ранее ведущая "Ранку з Україною" и актриса Лилия Ребрик раскрыла секреты идеальных отношений с Андреем Диким.

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Источник: instagram.com/oksana.marchenko.official
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