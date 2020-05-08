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Ведущая "Орла и Решки" заразилась коронавирусом: фото болеющей артистки

Мария Ивакова сделала несколько тестов на COVID-19

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:02

Ведущую популярной тревел-программы "Орел и Решка" Марию Ивакову, как и ее звездных коллег, коронавирус не обошел стороной. 33-летняя Мария на своей странице в Instagram сообщила поклонникам о болезни. Оказывается, что артистка несколько раз сдавала тесты COVID-19 и все они показали положительный результат.

Где и от кого телеведущая могла подхватить вирусную инфекцию, Мария и сама не знает. Ивакова выразила надежду, что никого из окружающим людей, с кем она в последнее время контактировала, она не заразила.

"Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. А где я его могла подхватить – не знаю. Буду вас держать в курсе событий… Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат", — написала Ивакова.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Напомним, что российская певица Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса и впервые рассказала жуткие подробности болезни – у звезды было поражено 80% легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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шоу-бизнес телеведущая коронавирус Орел и Решка Мария Ивакова
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