Ведущая "Зважених та щасливих" раскрыла пять секретов правильного обеда

Ульянина будет не только ведущей шоу, но и консультантом по питанию

Мирослава Ульянина. Фото: пресс-служба

30 августа стартует восьмой сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Этот сезон уникальный, ведь впервые в реалити будет затронута обратная сторона похудения – критически низкий вес. Мирослава Ульянина будет не только ведущей шоу, но и консультантом по питанию. Вместе с врачами и диетологами она распишет участникам индивидуальные рационы. Пока Мирослава делится своим мнением о том, каким должен быть правильный ежедневный обед.

1. Много зелени

Она должна присутствовать в каждом приеме пищи. Утром рекомендую ее добавлять в смузи или зеленый сок прямого отжима. В обед и на ужин зелень должна занимать большую часть вашей тарелки. Примерно 70 грамм.

2. Овощи

Советую в сыром виде, чтобы максимально пополнить свой организм теми нутриентами, которым овощи богаты. Факт остается фактом, хотя многие закрывают глаза на это: термическая обработка уменьшает витаминную ценность растительных продуктов. Кроме того, сырые овощи – прекрасная клетчатка, которая необходима нашему кишечнику для сбалансированного функционирования. Именно достаточное количество клетчатки в рационе убережет от сгущения крови, высокого холестерина и проблем из сердечно-сосудистой системой.

Я за функциональное питание, при котором каждый ингредиент играет отведенную ему роль и делает свой вклад в наше здоровья. Поэтому сырые овощи на обед – must.

3. Белок

Или животного, или растительного происхождения. Белок – строительный материал для всего организма. Его количество может варьироваться: от задач, которые вы ставите перед собой: снизить массу тела, набрать или поддержать; от вашей спортивной нагрузки; от пола.

Какой бы белок вы ни выбрали (животный или растительный) обратите внимание на него приготовление. Отваривайте, готовьте на пару или на гриле, запекайте без масла, но не жарьте! Уберегите себя от канцерогенов, которые разрушают вас.

Кстати, к животному белку советую добавлять продукты, которые богаты витамином С, например – филе грейпфрута. Витамин С помогает лучше усвоить белок.

4. Суперфуд

Добавляйте их к каждому приёму пищи. К счастью, их такое количество, что можно не бояться однообразия. Поскольку это суперфуды, их хватит буквально 1 чайной ложки. Это могут быть разные семена: лен, чиа, тыква, подсолнух, кунжут. Я люблю замороженную спирулину использовать как соус.

5. Растительные жиры

Выбирайте органические масла, следите за их свежестью. После открытия бутылки вы должны их использовать за месяц. Я люблю масло из семян амаранта, оно богато скваленом (насыщает кислородом ткани и органы, повышает стойкость к вирусам, бактериям, является мощным иммуностимулятором).

Напомним, особенностью Мирославы есть то, что у нее самой были проблемы с весом, но к началу проекта она изменилась: и внешне, и внутренне. Полгода назад Мирослава весила 38 кг, с которыми она пришла на кастинг ведущей в "Зважені та щасливі". За несколько месяцев она набрала 12 кг и продолжает заниматься собой. Ведущая Мирослава Ульянина показала свой холодильник и рассказала, с чего начинается каждое ее утро.