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Ведущие "Евровидения 2019": первое официальное фото

У "Евровидения 2019" будет четверо ведущих

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
"Евровидение 2019": появилось официальное фото ведущих
"Евровидение 2019": появилось официальное фото ведущих
Фото: instagram.com/Eurovision

Пока в Украине скандалы вокруг Нацотбора утихают, на сайте международного конкурса появилось первое официальное фото ведущих "Евровидения 2019".

В 2019 году ведущими "Евровидения" стали: Эрез Таль (журналист, режиссер, теле- и радиоведущий), Бар Рафаэли (топ-модель), Асси Азар (телеведущий) и Люси Айоуб (поэт, теле- и радиоведущая). 

Ведущие "Евровидения 2019": первое официальное фото
Ведущие "Евровидения 2019": первое официальное фото
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Напомним, "Евровидение 2019" состоится в 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, так как в 2018 году победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с эпатажной песней Toy.

К слову, чем ближе конкурс, тем активнее букмекеры делают ставки на победителя конкурса. Так, еще до Нацотбора на "Евровидение 2019" Украине прогнозировали место в тройке лидеров. Затем победу на конкурсе обещали представителю России Сергею Лазареву, однако после того, как артист презентовал песню, с которой собирается ехать на "Евровидение 2019", букмекеры отдали первое место Нидерландам, сместив Россию на вторую строчку. Так или иначе, реальный победитель "Евровидения 2019" определится лишь 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее мы писали, что обнаружены махинации в продаже билетов на конкурс. В результате продажа билетов на "Евровидение 2019" приостановлена до выяснения обстоятельств, а проданные не по правилам билеты будут аннулированы.

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