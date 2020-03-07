Ведущие телеканала "Украина" поздравили женщин с праздником весны

Олег Панюта, Тимур Мирошниченко, Григорий Герман и другие записали видео специально к 8 марта

Ведущие телеканала "Украина" поздравили всех представительниц прекрасного пола с главным праздником весны, красоты и женственности – 8 марта. В праздничном видео ведущие Олег Панюта, Максим Сикора, Виталий Школьный, Ярослав Куц, Тимур Асланов, Григорий Герман и Тимур Мирошниченко обратились ко всем женщинам страны и выразили им свои искренние пожелания.

Олег Панюта, Тимур Мирошниченко, Григорий Герман Фото: Facebook, пресс-служба телеканала "Украина"

Олег Панюта, ведущий информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой: "Дорогие женщины! 8 марта – это дополнительный повод сказать всем тем, кто для вас является родным, близким о своих чувствах, подарить искреннюю улыбку, хорошее настроение. И не обязательно только 8 марта. Делайте это каждый день".

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня": "Зима выдалась теплой впервые за 140 лет. Но существует один день, когда всегда тепло и солнечно – это 8 марта. День весны, радости и всего хорошего. Будьте здоровы всегда".

Ярослав Куц, ведущий программы "Контролер": "Девушки, красавицы, женщины, наша лучшая половина этого человечества, я вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Я желаю вам здоровья, вдохновения, неистового счастья, любви и красоты во всем".

Максим Сикора, ведущий новостей "Сегодня": "С наступающим вас праздником весны – 8 марта. Это прекрасный мужской праздник. Так, ну, конечно, женский по содержанию, но по форме, все же, мужской. Я хочу всем вам пожелать, чтобы мужчины, которые вас окружают, это понимали и всегда вас искренне любили".

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться