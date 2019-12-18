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Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство

Теперь телеведущий должен отказаться от гражданства Российской Федерации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексей Суханов стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Не скрою, я ждал этой новости с нетерпением и надеялся, что это произойдёт еще в этом году – в год моего 45-летия. Получение гражданства – очень важное событие для меня, и я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за принятое решение. Для меня честь стать официально частью страны, которую люблю и которая стала для меня родной, моим домом", – поделился чувствами новый гражданин Украины.

Теперь Алексею Суханову предстоит оформить все необходимые документы для получения украинского паспорта. Также, по закону, он должен отказаться от гражданства Российской Федерации.

Алексей Суханов
Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я не отказываюсь от того места, где я родился, где прошло мое детство, но так вышло, что все это осталось только в моих воспоминаниях! Наяву, в реальности, этого нет. Как нет страны, которой я мог бы гордиться! Мне чужды принципы и философия, которые царят по ту сторону границы. Я не разделяю их. Я давно обозначил свою позицию и стал на сторону Украины, которая должна быть европейской, цивилизованной страной, где права каждого будут защищены и гарантированы. Иного пути у Украины нет. Я счастлив, что сейчас я здесь, в Украине и с Украиной. Здесь моя любовь и моё сердце", – признался Алексей Суханов.

Отметим, ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов родился в городе Иваново (Российская Федерация). С началом военного конфликта на Востоке Украины он окончательно переехал в Киев. Благодаря своему труду, упорству и желанию Алексей Суханов за несколько лет выучил украинский язык, свободно на нем общается, ведет ток-шоу "Говорить Україна" и играет украиноязычные роли в театре.

Напомним, ранее Алексей Суханов откровенно рассказал о разводе и желании усыновить ребенка.

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