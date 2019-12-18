Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство

Теперь телеведущий должен отказаться от гражданства Российской Федерации

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Алексей Суханов стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Не скрою, я ждал этой новости с нетерпением и надеялся, что это произойдёт еще в этом году – в год моего 45-летия. Получение гражданства – очень важное событие для меня, и я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за принятое решение. Для меня честь стать официально частью страны, которую люблю и которая стала для меня родной, моим домом", – поделился чувствами новый гражданин Украины.

Теперь Алексею Суханову предстоит оформить все необходимые документы для получения украинского паспорта. Также, по закону, он должен отказаться от гражданства Российской Федерации.

Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я не отказываюсь от того места, где я родился, где прошло мое детство, но так вышло, что все это осталось только в моих воспоминаниях! Наяву, в реальности, этого нет. Как нет страны, которой я мог бы гордиться! Мне чужды принципы и философия, которые царят по ту сторону границы. Я не разделяю их. Я давно обозначил свою позицию и стал на сторону Украины, которая должна быть европейской, цивилизованной страной, где права каждого будут защищены и гарантированы. Иного пути у Украины нет. Я счастлив, что сейчас я здесь, в Украине и с Украиной. Здесь моя любовь и моё сердце", – признался Алексей Суханов.

Отметим, ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов родился в городе Иваново (Российская Федерация). С началом военного конфликта на Востоке Украины он окончательно переехал в Киев. Благодаря своему труду, упорству и желанию Алексей Суханов за несколько лет выучил украинский язык, свободно на нем общается, ведет ток-шоу "Говорить Україна" и играет украиноязычные роли в театре.

Напомним, ранее Алексей Суханов откровенно рассказал о разводе и желании усыновить ребенка.

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