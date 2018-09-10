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Ведущий программы "Ранок з Україною" Сергей Зенин женился

Пара официально оформила брак еще весной этого года 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
Сергей Зенин и Ника Мэдисан. Фото: пресс-служба канала &quot;Украина&quot;
Сергей Зенин и Ника Мэдисан. Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Сергей Зенин и его возлюбленная, основательница бренда Nika Medisan сыграли свадьбу. Торжество, куда были приглашены родственники и близкие друзья пары, состоялось в пятницу, 7 сентября, в одном из киевских ресторанов среди соснового леса.

Брак пара оформила официально еще весной этого года – 29 апреля они расписались, а вот о том, стоит ли делать свадьбу, молодожены думали долго.

"Мы очень долго сомневались – делать свадьбу или нет. Но мне кажется, что мы приняли наиболее правильное решение. Здорово, что у нас будет еще одно приятное воспоминание в жизни!", – рассказывает Сергей Зенин.

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Сергей Зенин и Ника Мэдисан
Фото: телеканал "Украина"

Для торжества невеста выбрала роскошное белое платье собственного дизайна с пышной юбкой и эффектным декольте.

"Что касается свадьбы, то меня больше всего волновали две вещи – платье и торт! Платье я, конечно же, разработала сама (к слову, подобное уже было в одной из моих коллекций), – поделилась Ника Зенина. – А вот с тортом пришлось повозиться... но в итоге – я нашла самый вкусный в мире!". К слову, свадебный торт был со вкусом печенья Oreo.

Поздравить молодоженов пришла команда "Ранку з Україною", среди которых были ведущие Лилия Ребрик, Светлана Катренко и Григорий Герман.

Напомним, известный французский актер Венсан Кассель женился на 21-летней возлюбленной.

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Источник: "Сегодня"
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